Росреестр планирует решить проблему пересечений границ поселений и охраняемых земель

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Росреестр планирует решить проблему пересечений между границами населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий во вторник на совещании в Совете Федерации по теме внесения изменения в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях и отдельные законодательные акты РФ".

"Мы на следующий год в план законопроектной деятельности правительства включили законопроект о порядке устранения пересечений между границами населенных пунктов и границами земельных участков [в границах особо охраняемых природных территорий]. Причем это должно фактически в автоматическом режиме делаться, по аналогии с лесной амнистией. Это будет делать Росреестр на стадии внесения сведений", - сказал Бутовецкий.

По его словам, эта проблема наиболее актуальна, например, для Иркутской и Вологодской областей. По данным Росреестра, всего в Единый государственный реестр недвижимости внесено 7,56 тыс. сведений об особо охраняемых природных территориях.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает приватизацию земель в населенных пунктах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, исключая заповедники.