Власти Ленобласти сократят количество обманутых дольщиков на 25% к концу 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество обманутых дольщиков в Ленобласти сократится на 25% к концу 2021 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ленинградская область сегодня находится в зеленой зоне рейтинга Минстроя по объемам восстановления прав граждан. Только в этом году свои квартиры получат более 5 000 семей, что составляет около 25% от общего количества всех дольщиков, купивших жилье в домах, которые вошли в список проблемных", - рассказал губернатор, выступая перед депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.

По данным властей региона, сокращение числа дольщиков, чьи права были нарушены из-за остановки строительства долгостроев в Ленинградской области, связано с окончанием строительно-монтажных работ на проблемных объектах.

В пресс-службе правительства региона также отметили, что область активно работает с федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. В зоне ответственности Фонда находится 121 проблемный объект из Ленинградской области. По договоренности с Фондом на завершение строительства проблемных объектов будет выделено около 7,5 млрд рублей. Такую же сумму направят из бюджета региона. Сегодня приняты решения о завершении строительства 56 объектов, на очереди еще 41 дом.