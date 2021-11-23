ДОМ.РФ запустил обучающий курс по цифровому строительству для руководителей и госслужащих

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил курс "Технологии информационного моделирования" (ТИМ) для обучения руководителей и государственных служащих среднего и высшего звена. Об этом сообщил во вторник руководитель направления "Методология и стандарты цифрового строительства" АО "ДОМ.РФ" Станислав Лухнев в ходе Первого объединенного евразийского конгресса ТИМ.

"На днях мы запустили при поддержке Минстроя России и НИУ МГСУ базовый курс для руководителей, госслужащих среднего и высшего звена", - сказал он на сессии "Подготовка кадров в сфере технологий информационного моделирования. Новые возможности для рынка труда".

По его словам, обучение ТИМ должно охватить всех участников строительной отрасли России, поэтому сейчас идет разработка специализированных курсов для разных целевых групп.

Как сообщалось, в начале августа 2021 года ДОМ.РФ открыл Цифровую академию для подготовки специалистов в сфере цифрового строительства и технологий информационного моделирования. До конца 2022 года планируется обучить около 9,5 тыс. человек.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года.