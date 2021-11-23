Калининградская область досрочно исполнила план по вводу жилья на 2021 год

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Калининградская область досрочно исполнила годовой план жилищного строительства на 2021 год в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За 10 месяцев в строй введено 968 тыс. кв. м жилья, что составляет 103% к утвержденному годовому плану - 936 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Плановый объем по вводу жилья в эксплуатацию в 2021 году - 936 тыс. кв. м. При этом по итогам 10 месяцев уже введено 968 тыс. кв. м. Это составляет 103% к плану текущего года и 115% к аналогичному периоду 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ввод жилья в многоквартирных домах за 10 месяцев превысил 469 тыс. кв. м. Объем ввода жилья, построенного населением, составил 498 тыс. кв. м - это 166% от плана и 147% к аналогичному периоду 2020 года.

В Калининграде по программе "Стимул" строится школа на 1 725 мест с вводом в эксплуатацию в конце 2021 года. Стоимость строительства объекта составляет 785,7 млн рублей, из федерального бюджета выделено 634 млн рублей. Строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме.

По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" комплексно благоустраиваются 17 дворовых и 14 общественных территорий в Калининграде, Правдинском, Гусевском, Нестеровском и Мамоновском городских округах. В Гусеве и Светлогорске реализуются проекты победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В Полесске в текущем году начнутся работы по благоустройству набережной. Всего на мероприятия регионального проекта в 2021 году предусмотрено 566,8 млн рублей, отмечается в сообщении пресс-службы.