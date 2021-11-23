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В Северной Осетии составят реестр недостроенных зданий и долгостроев

По словам главы республики Сергея Меняйло, в реестр войдут объекты, портящие эстетический вид городов и населенных пунктов

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил главам районов и администраций составить реестр недостроенных зданий и долгостроев, которые находятся на их территории.

"По каждому объекту нужно принять решение, они не должны просто так стоять. Такие строения занимают землю, портят эстетический вид городов и населенных пунктов. Кроме того, есть объекты, которые собственники никогда не достроят или не введут в эксплуатацию, по ним тоже нужно принять решение", - сказал Меняйло на еженедельном аппаратном совещании во вторник.

Он также поручил министру государственного имущества и земельных отношения Руслану Тедееву представить список объектов, находящихся в собственности республики.

Говоря о дальнейшей судьбе здания бывшего Дома офицеров, руководитель региона выразил уверенность, что здесь должен расположиться социально значимый объект.

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