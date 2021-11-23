В Северной Осетии ввод жилья вырос на 25% в январе - октябре 2021 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Ввод жилья в Северной Осетии в январе - октябре 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается во вторник на сайте Северо-Кавказстата.

"Ввод жилья в Северной Осетии в январе - октябре 2021 года составил 269 тыс. кв. м. Это на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Доля индивидуального жилищного строительства достигла 68,1% от общего объема введенного жилья (183 265 кв. м общей площади), или в 2,8 раза больше уровня соответствующего периода 2020 года.

До конца года в Северной Осетии будет введено почти 250 тыс. кв. м жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда".