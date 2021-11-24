В Якутии восстановили права свыше 170 дольщиков

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Права свыше 170 дольщиков восстановлены в Якутии. Из реестра проблемных объектов исключены пять домов, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"За истекший период 2021 года в результате принятых мер и межведомственного взаимодействия восстановлены права свыше 170 участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

Из Единого реестра проблемных объектов исключены пять домов путем ввода в эксплуатацию дома застройщиком ООО "Алмазная корона Приполярья", выплаты дольщикам ООО СПФ "Черов и К" (блоки Г-3, Г-4) и ООО "Симиир" (жилые дома №3 и №5) компенсаций на сумму свыше 177 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, в данный момент в регионе остаются проблемными восемь объектов, возводимых семью застройщиками. Реализация прав граждан, заключивших по ним договоры долевого строительства, находится на контроле прокуратуры республики, добавили в ведомстве.