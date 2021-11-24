Бюджетники во Владивостоке получат 1,1 тыс. квартир по программе "Арендное жилье"

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты в 2023 году сдадут в эксплуатацию во Владивостоке 1,1 тыс. квартир для работников бюджетной сферы по программе "Арендное жилье". Об этом сообщила в среду председатель правительства Приморья Вера Щербина на очередном заседании Законодательного собрания края.

"Уже сдано порядка 100 квартир в городе Владивостоке, <...> в городе Уссурийске сдано 228 квартир, в городе Большом Камне готово к сдаче 756 квартир, идет приемка этих домов, в городе Находка в следующем году мы сдадим 440 квартир. <...> В Хороле и в Камень-Рыболове будут сданы по 40 квартир. Хочу напомнить, что в этих муниципальных образованиях 30-40 лет вообще не было строительства нового жилья. В 2023 году 1 100 квартир будет у нас сдано в городе Владивостоке", - сказала Щербина.

Она отметила, что это жилье предоставляется специалистам бюджетной сферы, которых в регионе не хватает, в том числе, медикам, музыкальным работникам и другим.

Программа "Арендное жилье" начала действовать в Приморье в 2020 году. Квартиры предназначены, прежде всего, для работников бюджетной сферы, молодых профессионалов и узконаправленных специалистов. Такое жилье можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий граждан. Арендный платеж в этом случае почти вполовину меньше рыночной стоимости.