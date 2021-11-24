В Москве с 2012 года более 22 тыс. семей получили права на комнаты в общежитиях

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москвичи могут получить права на комнаты в бывших общежитиях с 2012 года, за это время такое право получили более 22 тыс. семей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город на протяжении почти десяти лет помогает жителям бывших ведомственных общежитий оформить свои права в соответствии с действующим законодательством. Сегодня в Москве 247 бывших общежитий, в которых проживают более 25,7 тыс. семей. Из них свыше 22 тыс. уже оформили правоотношения с городом на занимаемые помещения: 13 тыс. семей получили комнаты в собственность в порядке приватизации, 9 тыс. семей заключили с городом договоры социального найма, и почти сто семей - договоры краткосрочного найма", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Чтобы оформить права на жилплощадь, у заявителя должны быть законные основания: открытый финансовый лицевой счет, а также регистрация по месту жительства или ордер на вселение (одно из двух). При соблюдении этих условий с гражданином город заключает договор социального найма жилого помещения. Соответствующее заявление и пакет документов можно подать в любую службу "Одного окна" департамента городского имущества. Ознакомиться с подробной инструкцией можно на сайте mos.ru. Кроме того, после оформления договора социального найма москвичи могут приватизировать свое жилье.

Для социально незащищенной категории граждан город предусмотрел возможность заключения договора краткосрочного найма на один год, а после его истечения - коммерческого найма. Кроме того, они могут выкупить занимаемое помещение по льготной стоимости, которая зависит от района расположения, года постройки и степени износа здания. Такие возможности предоставляются в том случае, если граждане не обеспечены другим жильем в Москве или Московской области площадью более 18 кв. м на человека, а бывшее общежитие не вошло в программу реновации.

"Если здание бывшего общежития включено в программу реновации, москвичи, оформившие правоотношения с городом на занимаемые помещения, получат вместо занимаемых комнат отдельные квартиры по соответствующему договору", - добавили в пресс-службе.