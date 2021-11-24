ДОМ.РФ объявил первые аукционы по проектам комплексного развития территорий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ объявил аукционы на право заключения договоров аренды по первым в России четырем проектам комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской областях, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Это первые для России торги по проектам КРТ на федеральных землях. Запуску механизма предшествовала большая работа, проведенная правительством и парламентом. Ключевая задача ДОМ.РФ - перезагрузка и раскрытие потенциала неиспользуемых федеральных земель. Механизм КРТ помогает ускорить этот процесс", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Речь идет об участках общей площадью около 96 га и общим градостроительным потенциалом 783 тыс. кв. м жилья в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской областях. Причем, в трех регионах механизм КРТ будет применен впервые. Заявки принимаются до 20 декабря, а торги пройдут 24 декабря.

Наиболее крупный проект будет реализован в Хабаровске - на участке площадью 66,9 га планируется возвести до 600 тыс. кв. м жилья, а также построить школу и детские сады, провести благоустройство территории. В Пскове девелоперам предложат участок площадью 13,1 га под малоэтажные дома площадью до 57 тыс. кв. м и детский сад. В Кирове на торги выставят 7,1 га земли с градпотенциалом до 55 тыс. кв. м под малоэтажную застройку со строительством детского сада и озеленением территории. На 8,4 га в Тюмени планируется построить до 70,9 тыс. кв. м многоэтажных домов.

По словам Мутко, ДОМ.РФ вместе с регионами определяет план по использованию земель, вносит изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, после этого земли получает инвестор. Проекты КРТ должны быть реализованы с применением стандарта комплексного развития территории, разработанного ДОМ.РФ по поручению правительства России.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.