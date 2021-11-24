Около 4 млн кв. м аварийного жилья расселили в России с 2019 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 245 тыс. россиян переехали в новые квартиры из 4 млн кв. м аварийного жилья начиная с 2019 года, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, посвященном защите жилищных прав людей.

"Программа расселения аварийного жилья идёт успешно. Мы уже расселили 4 млн кв. м, 245 тыс. граждан переехали - это 134% от плана, а физически по построенному жилью - 124% от плана. Мы договорились с президентом, чтобы нам дали опережающее финансирование. Задача - максимально быстро закончить эту программу", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что с 2022 года начнется новая программа расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, первоначально для этого выделено 45 млрд рублей. "Мы сейчас очень активно работаем с законодателями, готовим изменения в закон", - отметил вице-премьер.

По его словам, в новую программу будет включено почти 12 млн кв. метров жилья, в котором проживают более 600 тыс. человек. "Но, когда мы начнем делать более конкретный учет аварийного жилья, эта цифра, я уверен, возрастет", - добавил Хуснуллин. В целом сегодня в стране в аварийных домах живут более 1 млн россиян, сказал он.

Как отметил зампредседателя правительства, для расширения инструментов расселения аварийного жилья предлагается активно использовать механизм комплексного развития территорий. Кроме того, приоритетным считается строительство арендного жилья. "Не только в собственность людям передавать, но и давать возможность получить жилье в аренду", - подчеркнул вице-премьер.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.