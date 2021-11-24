Число электронных заявлений в Росреестр Москвы выросло в январе - октябре на 53%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число онлайн-заявлений о регистрации прав на недвижимость и постановку ее на кадастровый учет, поданных в управление Росреестра по Москве за 10 месяцев 2021 года, на 53% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Управлением Росреестра по Москве за десять месяцев 2021 года принято 531,25 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в полтора раза (+53%), при сопоставлении данных с январем - октябрем 2019 фиксируется двукратный рост (+106%)", - говорится в сообщении.

В октябре число электронных заявлений на 10% превысило показатель сентября и составило 58 тыс., а по сравнению с октябрем 2020 года рост составил 13%.

"Мы считаем, что объем обращений онлайн будет увеличиваться, так как в рамках комплексной программы цифровой трансформации ведомства и сформированного проекта "Стоп-бумага" запланирован полный переход на электронный документооборот", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Также отмечается, что в 2022 году планируется принять законопроект о переходе на электронное взаимодействие Росреестра с многофункциональными центрами при регистрации прав и постановке на кадастровый учет.