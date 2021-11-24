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Москалькова предложила сохранить субсидию на жилье для молодых семей и после 35 лет

По словам омбудсмена по правам человека, такая мера поможет семьям сохранить места в очереди на новое место проживания

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что нужно увеличить возрастной ценз для тех, кто стоит в очереди за жильем в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей. Об этом она сказала в среду журналистам по итогам Координационного совета уполномоченных по правам человека.

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Сейчас возраст участников программы не может превышать 35 лет.

"Есть программа "Молодая семья". Эта программа очень хорошая, но она не достигает той цели, которая была задумана авторами для многих и многих молодых семей, которые стоят на очереди. По достижению предельного возраста по программе молодую семью снимают с этой очереди. Конечно, [это] разочарование и репутационные издержки для государства очень велики от этого. Мы предлагаем все-таки повысить возраст для сохранения молодой семьи в очереди", - подчеркнула Москалькова.

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В настоящее время субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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