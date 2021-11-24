Москалькова предложила сохранить субсидию на жилье для молодых семей и после 35 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что нужно увеличить возрастной ценз для тех, кто стоит в очереди за жильем в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей. Об этом она сказала в среду журналистам по итогам Координационного совета уполномоченных по правам человека.

реально ли его решить и как это сделать?

Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

Сейчас возраст участников программы не может превышать 35 лет.

"Есть программа "Молодая семья". Эта программа очень хорошая, но она не достигает той цели, которая была задумана авторами для многих и многих молодых семей, которые стоят на очереди. По достижению предельного возраста по программе молодую семью снимают с этой очереди. Конечно, [это] разочарование и репутационные издержки для государства очень велики от этого. Мы предлагаем все-таки повысить возраст для сохранения молодой семьи в очереди", - подчеркнула Москалькова.

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В настоящее время субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты.