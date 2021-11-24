Цены на жилье бизнес-класса в Петербурге в 2021 году выросли на 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости бизнес-класса в Петербурге с начала года выросла на 40%, составив 287,7 тыс. рублей. Это максимальное значение за все время, следует из результатов исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Аналитики компании Knight Frank St. Petersburg подвели итоги 3 квартала 2021 года на рынке жилья бизнес-класса и выяснили, что за год средняя цена квадратного метра увеличилась на 40%. По итогам сентября 2021 года, средневзвешенная цена на первичном рынке жилья В-класса составила 287,7 тыс. руб. за кв. м", - говорится в исследовании, опубликованном в среду.

Средняя стоимость квартир с двумя спальнями за год в Петербурге увеличилась с 17 млн до 22 млн рублей, а квартир с 1 спальней с 11,8 млн до 14,3 млн руб. Наиболее заметное подорожание произошло у квартир с тремя спальнями, средняя стоимость которых увеличилась с 32 млн до 38 млн руб.

Наиболее существенные изменения затронули Красногвардейский район, в котором показатель средней цены за год увеличился на 56% в связи с выходом в продажу трех новых жилых комплексов высокого ценового сегмента. Также значительную годовую динамику цен, в пределах 41-43%, показали Адмиралтейский, Московский и Центральный районы.

Предложение на рынке бизнес-жилья с начала 2021 года упало на 25%, составив около 320 тыс. кв. м. Объемы ввода новых домов в этом году значительно отстали от возросшего спроса покупателей. За три квартала в Петербурге было продано около 193 тыс. кв. м. в домах этого сегмента.

До конца года ожидается ввод в эксплуатацию нескольких комплексов бизнес-класса совокупной жилой площадью около 127 тыс. кв. м, в результате чего годовой показатель ввода может превысить уровень 2020 г. на 75%.