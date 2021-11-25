Более 1 600 человек переедут из аварийного жилья на Сахалине за счет федерального бюджета

ТАСС, 25 ноября. Дополнительное федеральное финансирование позволит в 2022 и 2023 годах властям Сахалинской области расселить из аварийного жилья около 1 600 человек в семи районах островного региона, сообщается на сайте областного правительства.

"Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержал инициативу губернатора Валерия Лимаренко выделить Сахалинской области дополнительные средства на реализацию новой программы расселения жилфонда, признанного непригодным для проживания после 1 января 2017 года. Принято решение перечислить островному региону 1,99 млрд рублей на реализацию этапов 2022-2023 годов. Средства из федерального бюджета будут распределены между семи районами Сахалинской области. С помощью этих средств из аварийного фонда будет расселено более 1 600 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В этом году расселено 50 тыс. кв. м аварийного фонда. Всего до конца этого года в комфортные квартиры переедут 5,8 тыс. сахалинцев и курильчан.