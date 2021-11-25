Кадастровая стоимость жилья в Москве со следующего года вырастет в среднем на 21%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кадастровая стоимость жилой недвижимости в Москве по итогам проведения государственной кадастровой оценки (ГКО) вырастет с 1 января 2022 года в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%, сообщила в четверг пресс-служба департамента городского имущества.

"Государственная кадастровая оценка, согласно федеральному закону № 237, может проводиться в Москве каждые два года. Последний раз она проходила в 2018 году, срок очередного оценочного тура был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020 года на 2021 год. По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости - в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%. Что касается коммерческих объектов (офисы, ритейл и другие нежилые здания и помещения), то они "подорожают" в кадастровом выражении на 4-8% при росте рыночных показателей в пределах 8-11%", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

Кадастровую стоимость недвижимости в Москве определяет ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" по состоянию на 1 января 2021 года. Налогооблагаемой базой она станет с 2022 года. Помимо этого, "кадастр" применяется городом для определения размеров арендной платы или цены при продаже земельных участков, величины административных штрафов за нецелевое использование объектов недвижимости, а также для установления платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка и при совершении других операций с принадлежащей городу недвижимостью.

"На кадастровую стоимость влияют ценообразующие факторы. Это могут быть данные как о самом объекте недвижимости: год постройки, материал стен, этаж расположения, так и характеристики окружения - место расположения, наличие рядом парка или, наоборот, промзоны, удаленность от станций метро, МЦК, крупных дорожных магистралей. Для объектов ритейла имеет значение нахождение на улицах, образующих "торговый коридор", - отметил генеральный директор ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" Дмитрий Ковалев.

Результаты кадастровой оценки утверждены распоряжением департамента городского имущества от 15 ноября 2021 года и опубликованы на mos.ru. Теперь их внесут в Единый государственный реестр недвижимости.