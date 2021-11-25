На Кубани инвесторов привлекли к завершению строительства более 100 долгостроев

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края привлекли к завершению строительства свыше 100 долгостроев строительные компании, инвестировавшие средства в недостроенные объекты, сообщил в четверг ТАСС руководитель департамента по надзору в строительной сфере региона Максим Карпенко.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил к 2024 году полностью искоренить проблему долгостроев в регионе. Для решения сложившейся ситуации на Кубани применяют несколько механизмов: восстановлением прав участников долевого строительства инвестиционно-непривлекательных объектов занимается региональный фонд защиты прав дольщиков путем выплат компенсаций по объектам, завершение которых экономически не целесообразно, и путем непосредственной достройки долгостроев, также в крае была создана госкомпания для завершения долгостроев. Среди незавершенных объектов есть инвестиционно-привлекательные, власти Краснодарского края ведут активную работу по поиску инвесторов.

"Мы активно ведем работу с потенциальными инвесторами, на постоянной основе осуществляется взаимодействие с юридическими лицами, уже принявшими на себя обязательства по завершению строительства "проблемных" объектов. Регулярно проводятся совещания с их участием, а также с участием застройщиков, подрядных организаций, дольщиков, коммунальных служб для проработки возникающих проблемных вопросов в ходе строительства объектов. Сегодня на объекты, где есть инвестиционная привлекательность, уже привлечены инвесторы, их более 100. Главная задача закрыть проблемный вопрос обманутых дольщиков в 2023 году, и работа в данном направлении проводится", - заявил Карпенко.

Он отметил, что силами инвесторов уже введен в эксплуатацию 41 проблемный объект. На данный момент девелопер, входящий в группу застройщиков "Ава групп", взял на себя обязательства завершения объектов проблемного застройщика ООО "Арс Аврора", строительства проблемного объекта застройщика ООО "Стройтех" - ООО "Новатор", ЖК Краснодар Сити - ООО Юг-Инжиниринг, ЖК Большая Российская - ООО ЕкатеринодарИнвестСтрой. Руководитель департамента по надзору в строительной сфере напомнил, что с 2018 года в крае инвесторам, завершающим долгострои, предоставляются компенсационные земельные участки в аренду без проведения торгов. В такой реестр входят 39 земельных участков.

По словам собеседника агентства, на данный момент в регионе проблемными являются 262 объекта, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан, из них 234 жилых и 28 нежилых, в общей сложности по ним были заключены 20,4 тыс. договоров. Основными проблемными муниципалитетами края по количеству долгостроев считаются Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа.

По словам Карпенко, в 2021 году было запланировано восстановить права граждан по 83 проблемным объектам, по 33 из них обязательства уже выполнены, 23 долгостроя введены в эксплуатацию, а это 450 тыс. кв. м или 6,1 тыс. квартир. По девяти объектам договоры между застройщиками и дольщиками расторгнуты, по одному объекту с гражданами подписаны соглашения на сдачу объекта в эксплуатацию на более поздний срок.

О строительстве домов и выплатах

Ранее сообщалось, что Краснодарский край стал первым в стране регионом, создавшим для завершения строительства проблемных объектов Региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Оон был учрежден в 2019 году, краевой департамент по надзору в строительной сфере является учредителем фонда. Региональный фонд осуществляет функции застройщика по объектам, в отношении которых федеральным фондом принято решение о завершении строительством. Завершение строительства проблемных объектов осуществляется на условиях софинансирования за счет федеральных и краевых средств.

Как отметил Карпенко, на рассмотрении федерального фонда находится 73 объекта, из которых Наблюдательным советом принято решение по 44 объектам в Краснодарском крае.

"В рамках заключенных соглашений по 23 объектам принято решение о завершении строительства при непосредственном участии Регионального фонда, а это 3,7 тыс. квартир, 216,1 тыс. м2 жилья по объектам ООО "ИСК "РАС" - ЖК "Парусная регата" и ЖК "Иван да Марья"; ООО "Стройметаллинвест" - ЖК "Жемчужина"; ООО "Радуга" - ЖК "Радуга", ООО "Юг-Стройка" ЖК "Луч", ЖК "Заря", "Мир", ООО "Модуль -Инвест", ЖК "Анит- Сити", - сообщил собеседник агентства.

По словам Карпенко по некоторым из этих объектов уже четко намечены сроки их завершения. Так, по ЖК "Иван да Марья", а также по 2-й очереди строительства ЖК "Парусная регата" завершение строительно-монтажных работ планируется в третьем квартале 2022 года, по объекту ЖК "Радуга" завершение строительно-монтажных работ литер 1,2 планируется во втором квартале 2023 года, литер 3 - в четвертом квартале 2023года.

"В ближайшее время Наблюдательным советом Федерального фонда планируется принятие решения по объектам ЗАО "Сафи" ЖК "Ямайка", ООО "Стройтрест" ЖК "Калина парк", ООО "Водник", 9-этажный многоквартирный жилой дом, 2 этап, ООО "ИНВЕСТ-КУБАНЬ" ЖК "Самоцветы", пересмотр решений ООО "Модуль-Инвест" ЖК "АнитСити", - сообщил спикер.

Он добавил, что еще по 21 долгострою региона было принято решение о выплате компенсаций дольщикам. В этот список вошли: объекты ООО "ИСК "РАС" - ЖК "Дом Романовых", ООО "ССМУ "Краснодар" - ЖК "Аметист", ЖК "Янтарь", ООО "Серебряные пруды" - ЖК "Воронцовский", ООО "Сочи-Абсолют, ЖК "Сочи-Абсолют", ООО "Евростройинвест" ЖК "Преображенский", ООО "Контакт" - ЖК "Снежная королева", ООО "Марко Поло Девелопмент" ЖК "Море Парк", ООО "Радуга" ЖК "Радуга" (г. Тихорецк) ООО "Проспектстрой" ЖК "Сорока" и ЖК "Шевцова", ООО СК "Наследие" ЖК "Адмирал Нахимов", ООО "Гедион" ЖК "Новый прогресс".

О борьбе с самостроями

Краснодарский край на протяжении многих лет сохраняет позиции одного из лидеров жилищного строительства среди регионов России. По данным администрации Краснодарского края только за восемь месяцев 2021 года на Кубани ввели в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилья - это на 0,8% выше уровня того же периода 2020 года, среди них многоквартирных домов - 1,7 млн кв. м. При этом кроме решения проблемы долгостроев и предупреждения их дальнейшего появления, власти Краснодарского края ведут борьбу и с самовольным строительством.

Относительно работы по предупреждению дальнейшего появления долгостроев Карпенко сообщил, что департаментом проводятся ряд контрольных мероприятий, включая анализ ежеквартальной отчетности застройщиков. "В случае выявления фактов отклонения от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев либо выявления признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства в отношении застройщика инициируется проведения контрольно-надзорных мероприятий", - сообщил собеседник агентства.

По теме самостроев, Карпенко заявил, что в реестре самовольных числятся 2 231 объект, которые возведены или возводятся в отсутствие разрешения на строительство либо с отступлением от него, а также правоустанавливающих документов на земельный участок. Наибольшее количество самостроев приходится на Сочи - 922 объекта, город-курорт Геленджик - 415 объектов и Краснодар - 277 объектов.

"За 2021 год было снесено 76 незаконно возведенных объектов", - сказал руководитель департамента.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. В 2006 году в регионе были выявлены 7 416 самовольных объектов строительства, затем в крае начала применяться система сноса таких объектов.