Средний размер ипотеки в России в октябре вырос на 4,9%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в России в октябре 2021 года составил 3,5 млн рублей, увеличившись на 4,9% по сравнению с сентябрем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,9% (в сентябре 2021 года - 3,3 млн рублей)", - отмечает НБКИ.

При этом количество регионов со средним размером ипотечного кредита более 3 млн рублей увеличилось более чем вдвое с начала второго полугодия 2021 года.

В отличие от прошлого года, в 2021 году опережающий рост среднего кредита показывают "нестоличные" регионы РФ. Так, если за 2020 год средний чек ипотеки в Москве вырос на 18,5%, а в регионах - на 10,9%, то в 2021 году тенденция противоположная: за 10 месяцев рост в Москве составил 24,3%, а в других субъектах РФ - 27,5%.