Югра введет в 2021 году 878 тыс. кв. метров жилья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ввод нового жилья по итогам 2021 года составит 878 тыс. кв. метров. Также до конца года будут расселены 110,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в четверг в ходе отчета о работе регионального правительства за текущий год.

По данным региональных властей, в 2020 году в Югре было введено в эксплуатацию 993,28 тыс. кв. метров. жилья. Ранее экс-директор департамента строительства Югры Алексей Ракитский сообщал ТАСС, что в 2019 году было введено 780 тыс. кв. м жилья.

"По оценке департамента строительства Югры, в эксплуатацию в 2021 году будут введены 878 тыс. новых кв. метров жилья", - сказала глава региона.

В результате, число введенных квадратных метров в Югре снизится в 2021 году в сравнении с 2020 годом на 11,6%. На такой динамике, в частности, сказалась пандемия коронавируса.

Также, по словам губернатора Югры, до конца текущего года в автономном округе будут расселены 110,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселены 7,7 тыс. граждан, в результате в шести из 16 муниципалитетов будет завершено расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. "Также в 2021 году будут расселены 27,4 тыс. метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года и в результате переселены 1,3 тыс. граждан. В текущем году будут введены в эксплуатацию четыре проблемных дома, восстановлены права 374 граждан - [обманутых] дольщиков", - добавила Комарова.

По данным региональных властей, в 2020 году в Югре было расселено 85,27 тыс. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселены 5,99 тыс. граждан. Таким образом, по итогам 2021 года будет расселено на 30% больше кв. метров жилья и граждан.