Стоимость квартир на вторичке в крупных городах России в ноябре выросла на 22,3%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость квартиры в продаже на вторичном рынке крупных российских городов в ноябре на 22,3% превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении ЦИАН в четверг.

"Средний бюджет предложения (стоимость квартиры) на вторичном рынке составляет сегодня 5,37 млн рублей. За месяц он увеличился на 120 тыс. рублей (+2,3%), за год - на 980 тыс. (+22,3%)", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что аналитики рассматривали ситуацию на вторичном рынке в 37 городах, численность населения которых составляет от 500 тыс. человек, а также в Московской и Ленинградской областях и Сочи.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра готового жилья в ноябре составила 95,4 тыс. рублей, таким образом за год она выросла на 26,2%, за месяц - на 2,3%.

"За год цены выросли сильнее всего в Ленинградской области (+38,8%) и в Подмосковье (+34%). Высокие темпы также в среднем по миллионникам (+27,6%), главным образом за счет Краснодара (в 1,5 раза). В столичных агломерациях стоимость "квадрата" на первичке в 2020 - первой половине 2021 г. росла стремительными темпами за счет повышенного спроса на фоне льготного ипотечного кредитования. Цены на вторичке увеличивались вслед за новостройками", - говорится в сообщении.

Сокращается средний срок экспозиции квартир. Сейчас он составляет 100 дней, годом ранее - 120 дней. Объем предложения в крупных городах также сокращается. За год он снизился на 29,5%, за месяц - на 1,6%. В то же время растет спрос на вторичное жилье. За месяц он увеличился на 5%, а в целом потенциальный спрос в ноябре находится на уровне прошлого года.