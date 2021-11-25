Годовой план благоустройства городов России выполнен на 90%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 9,7 тыс. территорий благоустроенно в городах России с начала года, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Таким образом, план 2021 года по благоустройству выполнен на 90%.

"В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды уже благоустроено 9 703 территории", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, сказанные им на заседании.

В целом в 2021 году в России благоустраивается 10 847 территорий: 5 376 общественных территорий и 5 471 двор, уточнили в Минстрое. Таким образом, годовой план выполнен на 90%. Кроме того, из 400 проектов - победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды с 2019 года завершено 243 проекта.

Как сообщил Файзуллин, ввод жилья на всей территории страны с начала года составил 84% от плана на 2021 год. С 2019 года из аварийного жилья переселено более 247 тыс. человек. План с 2019 по 2021 год по расселению аварийного жилья перевыполнен на 25%. В целом до 2024 года включительно на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 406 млрд рублей, в том числе на 2019-2021 годы - 165,8 млрд рублей. Из них в регионы перечислено 150,4 млрд рублей.