Около 190 дольщикам в Череповце требуется 90 млн рублей на достройку жилищного комплекса

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство жилищного комплекса "Кристалл" в городе Череповце Вологодской области остановлено в сентябре этого года, компании-застройщику грозит банкротство. Дом почти готов, на достройку требуется от 50 до 90 млн рублей, в заложниках ситуации оказались 190 дольщиков, рассказал в ходе прямой линии губернатора руководитель департамента строительства Дмитрий Буслаев.

"Объект на нашем контроле, ситуация там сложная. Застройщик - ООО "Инвестстройзаказчик" в Череповце, 1 сентября у них закончилось разрешение на строительство этого объекта, работы не ведутся. Один из кредиторов подал заявление в арбитражный суд о признании застройщика банкротом. Предварительное судебное заседание назначено на 30 ноября. Наш департамент заявился и намерен участвовать в судебном процессе в интересах дольщиков <…>. На сегодня 190 дольщиков. Оценка по полной сдаче вместе с отделкой квартир - 90 млн рублей, если отказаться от отделки квартир, то нужно 50-60 млн, получается менее 500 тыс. рублей на квартиру", - рассказал Буслаев в ходе прямой линии.

По его словам, существует два варианта решения проблемы. Самый быстрый пусть - организовать дольщикам жилищно-строительный кооператив, поскольку они являются собственниками, и самим достроить дом. Он практически полностью готов, туда подано тепло, вода, электричество, не завершены работы по благоустройству, по внутренним инженерным сетям и нет внутренней отделки. "Самый быстрый путь по закону - это собственникам создать ЖСК и самим дом достроить, но придется дополнительно вложить. Можно откорректировать проект, чтобы минимизировать затраты. Второй путь - через механизм Фонда (федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства - прим. ТАСС). Путь сложный и длительный, занимает два-три года, нужно дождаться процедуры банкротства", - сообщил Буслаев.

Губернатор Олег Кувшинников поручил встретиться с дольщиками, разъяснить все варианты решения проблемы и помочь людям.