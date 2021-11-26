Минстрой призвал исключить бюрократию при пересмотре стоимости госконтрактов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минстрой России просит органы экспертизы не создавать дополнительных бюрократических процедур при пересмотре государственных контрактов из-за увеличения стоимости строительных ресурсов. Об этом в пятницу на VII Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

"На этом этапе, когда мы работаем на часы по постановлению № 1315 [разрешает увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов], я бы попросил всех внимательно относиться к тому, чтобы не создавать дополнительных бюрократических процедур при прохождении экспертизы, чтобы до конца года принять оперативные решения, и со следующего года отрасль заработала полноценно с учетом удорожания ресурсов", - сказал Музыченко.

Он отметил, что решение проблемы подорожания стройресурсов идет в ручном режиме. При этом многие из проектов, по которым пересматривается стоимость госконтрактов, должны быть введены в этом году. "На сегодня уже сотни объектов выходят из экспертизы. Но у нас конец года, есть объекты, которые должны в конце года вводиться в эксплуатацию, а решения по ним до сих пор на уровне выделения средств не приняты, хотя они и прошли экспертизу", - сказал Музыченко.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом для контрактов, стоимость которых превышает 100 млн рублей, нужно провести повторную государственную экспертизу проектной документации.