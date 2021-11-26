Минстрой предложил увеличить норматив цены на жилье на 27%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минстрой России впервые рассчитал норматив стоимости жилья, используемый для расчетов социальных выплат отдельным категориям граждан, по новой методике, предложив на первое полугодие 2022 года установить его в среднем по стране в размере почти 71 тыс. рублей за кв. м, следует из проекта приказа министерства. Это на 27%, или почти на 15 тыс. рублей больше, чем во втором полугодии 2021 года.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года в размере 70 599 рублей", - говорится в проекте приказа, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Во втором полугодии 2021 года норматив составляет 55 720 рублей. По сравнению со стоимостью, установленной на первое полугодие 2021 года (49 173 рубля), он должен вырасти на 44%.

Кроме того, проект приказа предлагает утвердить показатели средней стоимости одного квадратного метра жилья по регионам на первый квартал 2022 года. Причем в отдельных субъектах ожидается значительный рост этого показателя по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Так, в Москве его предлагается увеличить сразу на 98% - до 265,8 тыс. рублей за квадратный метр, в Московской области на 45% - до 108,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге на 74% - до 163 тыс. рублей, в Ленинградской области на 39% - до 86 тыс. рублей.

Новая методика определения норматива стоимости квадратного метра, используемая для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного жилья, была принята в октябре 2021 года. Показатели средней стоимости теперь определяются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра.

Нормативы, рассчитанные по старой методике, действовавшей с 2018 года, были отдалены от рыночных показателей, а в некоторых регионах разница доходила до 40%, отмечали эксперты в строительной отрасли. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства.