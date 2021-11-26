Порядка 5 тыс. граждан Узбекистана отобрали для работы на российских стройках

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Около 5 тыс. из 10 тыс. граждан Узбекистана отобраны для работы на строительных объектах в России в рамках пилотной программы по привлечению трудовых ресурсов. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Мы из 10 тыс. [граждан Узбекистана] (лимит по пилотной программе - прим. ТАСС) отобрали порядка 5 тыс. Им сделаны вакцины "Спутник лайт", и по мере того, как у них вырабатываются антитела, они сюда приезжают. Первые мигранты уже практически с патентами, им остается пять дней, чтобы получить патенты", - сказал Стасишин.

По его словам, граждане Узбекистана отправятся работать на космодром "Восточный", а также на строительные объекты в Москве, Туле, Калуге и ряде других городов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 октября утвердил запуск пилотного проекта по привлечению 10 тыс. граждан Узбекистана на российские стройки. По условиям программы, узбекские строители должны быть вакцинированы от коронавируса или иметь документ о перенесенном заболевании. Перед приездом в РФ строители должны сделать ПЦР-тест.

Ранее планировалось, что иностранные специалисты будут привлекаться на строительство жилья и крупных инфраструктурных проектов.