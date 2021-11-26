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Кабмин намерен выделить 800 млн рублей на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что программа уже помогла в этом году улучшить свои жилищные условия 50 тыс. семей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство планирует выделить 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина.

"Сейчас особым спросом пользуется программа сельской ипотеки. Сегодня рассмотрим вопрос о выделении почти 800 млн рублей на субсидирование кредитным организациям льготной ставки, которая для сельских жителей не должна превышать 3% годовых", - сказал премьер.

Он отметил, что программа сельской ипотеки уже помогла в текущем году улучшить свои жилищные условия 50 тыс. семей. "Продолжим эту работу", - заверил он, добавив, что важно обеспечить людям на селе комфортные условия для жизни.

Мишустин также сообщил, что правительство рассмотрит изменения в федеральный закон о развитии сельского хозяйства, которые упростят получение гражданами и бизнесом комлексных мер государственной поддержки в отрасли. "Для этого все формальные процедуры в течение следующего года переведем полностью в электронный формат. Тогда сельхозтоваропроизводителям не придется собирать большое количество бумажных документов. Субсидии, гранты, льготные кредиты станут доступны буквально в несколько кликов с помощью нового суперсервиса", - рассказал он, уточнив, что речь идет об информационной системе цифровых сервисов АПК.

По мнению главы кабмина, современные технологии помогут аграриям значительно сократить бюрократические процедуры и качественно улучшить взаимодействие с органами власти.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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