Цены на новостройки в 2022 году могут вырасти до 15%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Рост цен на российские новостройки в 2022 году замедлится, но не остановится, и может составить 10-15%. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные девелоперы.

"Полагаю, что в следующем году рост цен составит стандартные 10-15%. Конечно, было бы более объективно смотреть по регионам присутствия, но это усредненное значение", - сказал ТАСС коммерческий директор группы компаний "Страна девелопмент" Александр Гуторов (регионы присутствия - Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).

В 2022 году динамика роста цен на новостройки замедлится, однако снижения не ожидается, отметила в свою очередь информагентству директор по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгения Старкова (Москва). По ее словам, остановка цен в среднесрочной перспективе вряд ли возможна, так как на себестоимость строительства влияют рост стоимости материалов, земли, а также банковского финансирования.

Тем не менее уже сейчас в стройотрасли идет процесс стабилизации в связи с замедлением динамики изменения цен на стройматериалы, металл, подрядные работы, сообщила руководитель департамента продаж жилого комплекса "Катуар" Оксана Федосеева (Московская область). "В связи с этим в нашем проекте рост стоимости будет состоять только из плановых повышений, накладываемых на стадии строительства", - сказала собеседница информагентства.

При сохранении существующих тенденций в ближайшие месяцы колебания средней стоимости квадратного метра в новостройках могут быть в пределах 1-2%, прогнозирует коммерческий директор девелоперской группы компаний "А101" Анна Боим (Новая Москва). "В случае, если расходы девелоперов продолжат расти, а темп выдачи разрешений на строительство сохранится на прежнем уровне, цены на жилье могут расти быстрее", - полагает эксперт.

Как сообщалось, согласно материалам Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройках России в третьем квартале 2021 года увеличились на 5%, до 93,5 тыс. рублей (с 89 тыс. рублей во втором квартале 2021 года).