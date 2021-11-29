Власти ЕАО считают, что дефицит жилья снижает показатели по реализации госпрограмм

ТАСС, 29 ноября. Отсутствие жилищного строительства и дефицит жилья снижают показатели Еврейской автономной области (ЕАО) по реализации госпрограмм и национальных проектов. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Область входит в группу регионов, где госпрограммы за девять месяцев выполнены на 62,5-80,8%, в то время как средний показатель по реализации госпрограмм и нацпроектов по стране - 83,4% и 86,3% соответственно.

"В ЕАО главные проблемы - дефицит жилья на рынке и недостаточное количество собственных строительных организаций. Именно недостижение контрольных показателей в программах по формированию комфортной городской среды и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья тянут регион вниз в общенациональной статистике. Жилье в области не строится уже несколько лет. Рынок вторичного жилья тоже почти исчерпан", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя областного правительства по экономической политике Галины Соколовой.

Соколова разъяснила, что из аварийного жилья граждан переселяют во вторичное жилье, которое регион покупает. "Стоимость одного квадратного метра устанавливает Минстрой, и этот норматив существенно ниже, чем коммерческая стоимость жилья на рынке. Лимиты по программе переселения - около 1 млрд рублей - перейдут на следующий год. В планах региона - строительство нового многоквартирного жилья, пакеты проектно-сметной документации на многоквартирные дома в нескольких населенных пунктах области уже заказаны", - отметила она.

Зампредседателя областного правительства добавила, что показатели по исполнению других госпрограмм, включенных в национальные проекты, необходимо рассматривать не по кассовому расходу, а по проценту контрактации. "Нужно понимать, что крупные приобретения регион оплачивает по факту доставки, приемки и введения в эксплуатацию. По отдельным проектам федеральное финансирование у нас освоено полностью, например в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Выплаты в рамках национального проекта "Демография" тоже идут без сбоя", - сообщила Соколова.

Ранее власти ЕАО подобрали участок площадью 30 га в Биробиджане под жилищную застройку по программе "Дальневосточный квартал". Теперь этот участок предполагается включить в территорию опережающего развития "Амуро-Хинганская".