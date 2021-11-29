Строительство жилья в Кабардино-Балкарии выросло более чем на 5% в 2021 году

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Объем жилищного строительства вырос в Кабардино-Балкарии (КБР) за 10 месяцев 2021 года на 5, 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в регионе построили более 384 тыс. кв. м, сообщили в понедельник журналистам в Северо-Кавказстате.

"С начала года предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 4 145 новых квартир. Организациями-застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирных жилых домов, построено 1 722 квартиры.

Общая площадь введенного жилья составила 384,4 тыс. кв. м, или 105,6% к январю-октябрю 2020 года", - говорится в сообщении.

Населением введено в эксплуатацию 280,8 тыс. кв. метров жилья, организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство - 103,6 тыс. (в 2,6 раза больше аналогичного периода 2020 года).

Более трети жилых домов от общего объема по республике построено в сельской местности - 139,7 тыс. кв. м.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в КБР, в январе-октябре 2021 года оценивается в 19,3 млрд рублей, что на 3,4% выше аналогичного периода 2020 года.