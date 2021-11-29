Выдача сельской ипотеки на ИЖС в России вдвое превысила объемы прошлого года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей кредитов по программе сельской ипотеки выдано на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за десять месяцев 2021 года, это вдвое больше объемов всего прошлого года, сообщил в понедельник заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин на форуме "Малоэтажная Россия - 2021".

"Если посмотреть на результаты работы банка в части загородных домов, то мы видим, что в общей сложности в прошлом году мы выдали более 30 млрд рублей, в этом году почти 25 млрд рублей. Если говорить про индивидуальное жилищное строительство, то этот год оказался бумом ИЖС, потому что мы видели двукратный рост объемов выдачи. Спрос на стройку продолжает расти. К сожалению, лимиты кредитования в рамках сельской ипотеки закончились", - сказал Коркин.

Согласно представленным на форуме материалам, в 2020 году на индивидуальное жилищное строительство Россельхозбанк выдал кредиты по сельской ипотеке на 700 млн рублей, тогда как за десять месяцев 2021 года - 1,5 млрд рублей. В целом за время действия сельской ипотеки Россельхозбанк предоставил 751 кредит на строительство домов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре на заседании кабмина сообщил, что правительство планирует выделить еще 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке. Он отметил, что программа сельской ипотеки уже помогла в текущем году улучшить свои жилищные условия 50 тыс. семей.

Программа сельской ипотеки действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Максимальная сумма кредита в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей.