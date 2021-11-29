Эксперты: действующих льготных ипотечных программ на ИЖС в России недостаточно

"Даже с учетом трехкратного роста объема сделок по ипотечному кредитованию на ИЖС в целом по России, мы говорим о том, что текущие программы льготного кредитования на ИЖС в существенной мере оказать влияния не могут, поскольку имеют ряд существенных ограничений - либо по сроку реализации, либо по максимальной сумме, либо по сегменту граждан, которые ими могут воспользоваться", - сказал в понедельник на форуме руководитель направления "Развитие ипотечного рынка" ДОМ.РФ Илья Иванов.

Он пояснил, что семейной ипотекой могут воспользоваться только семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Дальневосточная ипотека действует только на Дальнем Востоке, а сельская - только на сельских территориях. Льготная ипотека имеет ограничение по сумме кредита в 3 млн рублей, а этого совершенно недостаточно, так как с прошлого года произошел почти двукратный рост стоимости стройматериалов, отметил заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

"Те госпрограммы, которые сейчас запущены, в целом решают проблему определенного круга граждан, но пока еще не закрывают потребности всего населения", - подчеркнул он. Для полноценного развития индивидуального жилищного строительства необходимо запускать долгосрочную программу льготного кредитования на федеральном уровне для широкого круга граждан и для всех регионов России без ограничений по территориальному признаку, добавил Иванов.

По его словам, доля ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства не превышает 4%, тогда как на рынке многоквартирных домов с учетом запуска льготных программ этот показатель доходит до 70%. Как отметил представитель ДОМ.РФ, по итогам 2021 года в России ожидается ввод более 40 млн кв. метров индивидуального жилья, а к 2030 году этот показатель должен вырасти на 25% - до 50 млн кв. метров.