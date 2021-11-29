Более 80 семей с детьми-инвалидами в Белгородской области получат жилье в 2022 году

БЕЛГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Более 80 семей, где воспитываются дети-инвалиды до 18 лет, получат бесплатное жилье в Белгородской области в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.

"Чтобы получить жилье, необходимо проживать в регионе не менее пяти лет и быть признанной нуждающейся в жилье семьей. Норма предоставления для семей из двух человек - не менее 42 кв. м, далее - по 18 кв. м на каждого члена семьи. В очереди по этой программе стоят 280 семей, 83 из них получат жилье уже в 2022 году", - пояснили в пресс-службе.

Бесплатное жилье также начнут предоставлять многодетным семьям, которые имеют более трех детей, проживают в Белгородской области не менее пяти лет и нуждаются в жилье. Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти. В 2022 году 147 семей уже въедут в новые квартиры, департаментом строительства региона разработаны семь типовых проектов домов от 72 до 180 кв. м.

"У нас сейчас сформирован качественный системный подход относительно предоставления жилья. Мы предоставляем квартиры и дома детям-сиротам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, врачам, и это далеко не весь список. Почти каждый житель Белгородской области может получить помощь или улучшить жилищные условия по той или иной федеральной или региональной программе. Наша задача - донести эту информацию до жителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.