Россияне за 10 месяцев взяли ипотечных кредитов больше, чем за весь 2020 год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россияне в январе - октябре 2021 года взяли 1,48 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,28 трлн рублей, что больше, чем за весь 2020 год, следует из данных "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), располагающего информацией о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.

"Количество выданных с начала 2021 года ипотечных кредитов (1,48 млн кредитов) на 12% больше, чем за январь - октябрь прошлого года (1,33 млн кредитов), а объем кредитования (4,28 трлн рублей) оказался не только на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,27 трлн рублей), но и превысил объем кредитов, выданных за весь 2020 год (4,27 трлн рублей), как и за любой другой предыдущий год", - отмечают в ОКБ.

В количественном выражении в октябре выдачи сократились на 4% по отношению к сентябрю 2021 года (151 тыс. кредитов) и на 29% по отношению к октябрю прошлого года (205 тыс. кредитов). Объем предоставленных средств снизился на 2% в месячном выражении (451 млрд рублей в сентябре) и на 16% в годовом (527 млрд рублей в октябре 2020 года).

Средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка и иные платежи) в октябре выросла на 0,1 процентного пункта - до 9,3% годовых. В октябре 2020 года ПСК в сегменте ипотечного кредитования составляла 8,7% годовых.

Среди 30 регионов, в которых выдается наибольшее количество ипотечных кредитов, в октябре по сравнению с октябрем 2020 года наибольшее сокращение выдач было в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (на 40%), Алтайском крае, Чувашии и Воронежской области (на 36%), а также в Москве (на 35%). Наименьшее сокращение выдач - в Ставропольском крае (на 15%), Хабаровском крае (на 14%) и Приморском крае (на 7%).