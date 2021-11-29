В Минстрое предложили найти компромисс по вопросу взыскания долгов ЖКХ коллекторами

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий управляющим компаниям заключать агентские договоры с коллекторскими организациями по долгам ЖКХ, требует компромиссных решений. Такое мнение высказала в понедельник статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова.

Госдума уже ввела запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако, как поясняла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона - стали заключать агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов.

"Мы инициативу рассматривали, пока компромиссную редакцию, которая бы учитывала баланс интересов граждан и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, выработать не смогли. Полагаем, что радикально решать вопрос будет не совсем правильно, нужно какой-то компромиссный вариант рассматривать", - сказала Иванова на совещании комитета Совета Федерации по экономической политике по законопроекту, устанавливающему запрет на работу с дебиторской задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

По словам Ивановой, сегодня единственным источником финансирования предприятий ЖКХ являются платежи потребителей, таким образом, когда речь идет о наращивании задолженности, ставится под сомнение экономическая дееспособность ресурсоснабжающих организаций.

"Мы фиксируем, что в целом задолженность значительно не растет, но при этом сохраняется. Поэтому работа, связанная с потребителями, с возможностью взыскания задолженности, важна для ресурсоснабжающей организации, управляющей компании", - сказала она.

Как сообщал в ноябре глава Минстроя России Ирек Файзуллин на всероссийском совещании "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг.", долги за услуги и ресурсы ЖКХ составляют почти 1,4 трлн рублей. Из них население и исполнители услуг задолжали - 901 млрд рублей, бюджетные потребители - 48 млрд рублей, прочие и промышленные потребители - почти 432 млрд рублей.

О законопроекте

В мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий управляющим компаниям заключать агентские договоры с коллекторскими организациями по долгам ЖКХ. Авторами выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Документом предлагается запретить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат задолженности по коммунальным услугам или выдачу им доверенности.