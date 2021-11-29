Депутат предложила стимулировать работодателей для помощи сотрудникам при возведении дома

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Работодатели, которые помогают своим сотрудникам в строительстве индивидуального дома, должны получать поддержку от государства. Такое мнение в понедельник выразила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева на форуме "Малоэтажная Россия - 2021".

"У нас эта тема совсем не разработана, но я считаю, что нужно готовить меры поддержки для работодателей, которые реализуют программы содействия членам трудовых коллективов в осуществлении индивидуального жилищного строительства. Помощь предприятий в обеспечении жильем работников, которая в советское время у нас существовала, хорошо себя проявляла", - сказала Разворотнева, добавив, что такая поддержка не носила бы обязательный характер, а была бы возможностью для предприятий в том числе создать служебное жилье.

Кроме того, депутат предложила сделать стандарт комплексного развития территорий обязательным для регионов, а также создать проектные офисы или центры компетенций для помощи индивидуальным застройщикам по комплексу инжиниринговых, правовых, консалтинговых и других услуг. Вместе с этим следует сократить требования к качеству индивидуальных жилых домов как предмету залога при оформлении кредита или создать систему гарантийных фондов, которые будут предоставлять поручительства для кредитных организаций за заемщиков, считает Разворотнева.

По ее мнению, индивидуальные дома надо включать во все государственные программы, в частности по обеспечению жильем детей-сирот, малоимущих, военнослужащих, педагогов, медработников.

"Сейчас, к сожалению, жилищные сертификаты и другие программы предполагают приобретение исключительно квартир, то есть ИЖС пока на законных основаниях в эти программы не входит", - пояснила зампредседателя комитета Госдумы.

Еще одно предложение для развития индивидуального жилищного строительства - создание на портале госуслуг сервиса "Свой дом", с помощью которого россияне получат доступ к информации о всех земельных участках, которые они могут получить безвозмездно или за оплату. Суперсервис также должен предоставлять застройщику возможность приобрети земельные участки, зарегистрировать право собственности, получить технические условия для присоединения к сетям, направить заявки в банки. Это должен быть принцип одного окна, пояснила Разворотнева.