Аналитики ЦБ допускают резкое падение спроса на ипотеку в России в 2026-2030 годах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Активное стимулирование спроса на ипотеку может спровоцировать резкое падение интереса россиян к этому продукту на горизонте 2026-2030 годов, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"После удовлетворения всего спроса на ипотеку на первичном рынке в 2025 году за его пределами спрос будет расти только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений. Он оценивается примерно в 250 тыс. семей в год, что в четыре раза меньше, чем в предшествующие годы. Это означает, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы чревато резким падением спроса в 2026-2030 годы, что негативно скажется на рынке жилья и в строительном секторе", - отмечается в документе.

Авторы также указывают, что быстрый рост цен на жилье привел к ухудшению показателя его доступности в 2021 году по сравнению с началом 2020 года, снизив финансовую доступность ипотеки.

"Без учета регионов с наиболее низкой доступностью жилья число домохозяйств, способных обслуживать ипотеку, составляет 24 млн. Однако в случае роста цен на жилье на 10 и 20% количество таких домохозяйств, по нашим оценкам, резко снизится - до 18 и 13 млн соответственно. Без учета заемщиков, которые уже имели действующий ипотечный кредит в данных регионах на конец июня 2021 г., оценка максимального устойчивого уровня платежеспособного спроса с поправкой на возможный рост цен в ближайшем будущем находится в диапазоне 9-12 млн семей", - считают эксперты.

Аналитическая записка отражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией Банка России.