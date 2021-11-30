Более 22 тыс. жителей Чечни затронет новая программа расселения аварийного жилья

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Новая программа расселения аварийного жилья охватит 664 ветхих многоквартирных дома в Чеченской Республике, в которых проживают более 22 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

"Формируется новая программа. Она охватит 664 ветхих многоквартирных дома. Будет переселено более 22 тыс. человек. Я уверен, что наши строители все сделают на высшем уровне", - написал Кадыров.

По его словам, регион досрочно завершил программу по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которая была рассчитана до 2024 года. "Благодаря слаженной работе мы опередили намеченные сроки аж на три года! Расселено 120 многоквартирных домов. Новое жилье обрели 3,46 тыс. человек. Построенные в рамках программы жилые дома соответствуют всем необходимым стандартам", - добавил глава Чечни.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой расселят жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В ее рамках более 530 тыс. человек должны переселить из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.