Глава ТПП предложил продлить программу льготной ипотеки после июля 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил продлить действие программы льготной ипотеки после официального срока ее завершения в июле 2022 года. Об этом он сообщил во вторник ТАСС в кулуарах форума "Малоэтажная Россия - 2021".

"В октябре 2021 года вступило в силу постановление, по которому вносятся изменения в программу льготной ипотеки для строительства и покупки жилья. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 7% годовых на весь срок кредитования при покупке жилого помещения на первичном рынке недвижимости, в том числе и на строительство индивидуального жилого дома. <…> Необходимо, чтобы данное постановление было продлено и на последующие годы", - сказал он.

Катырин напомнил, что получить кредит пока можно до конца действия программы льготной ипотеки - до 1 июля 2022 года.

"Внесенные изменения предполагают, что сумма государственной поддержки будет увеличена с 2,08 трлн рублей до 2,4 трлн рублей, которые должны помочь улучшить жилищные условия не менее чем 857 тыс. гражданам России", - добавил он.

IV Международный форум "Малоэтажная Россия - 2021" проходит в ТПП РФ 29 и 30 ноября. Он состоит из шести тематических круглых столов и пленарного заседания. Главная цель мероприятия - выработка единой позиции органов государственной власти и профессионального сообщества по механизмам увеличения жилищного строительства в РФ.