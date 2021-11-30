Механизмы эскроу при малоэтажном строительстве запустят в 2022-2023 годах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Механизмы эскроу при малоэтажном строительстве могут быть запущены на территории Российской Федерации в 2022-2023 годах. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на форуме "Малоэтажная Россия - 2021" во вторник.

"Законопроект в отношении индивидуального жилищного строительства вынесен на общественное обсуждение. Мы будем активно стараться, чтобы в этом году этот документ в Госдуму прошел, и мы получили уже в 2022-2023 годах результаты. <…> В процессе совместного обсуждения мы сумеем оптимальный закон получить для активного развития жилищного строительства в стране", - сказал министр на пленарном заседании.

Как сообщалось, Минстрой РФ подготовил законопроект об использовании механизма проектного финансирования и счетов эскроу при комплектном малоэтажном строительстве, а также о введении права общей долевой собственности на общее имущество в границах такой застройки. Законопроект создаст предпосылки для достижения задачи по ежегодному вводу до 50 млн кв. м объектов малоэтажного строительства к 2030 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".