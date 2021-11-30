Более 500 участников программы реновации приобрели подземные парковки со скидкой в 40%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 участников программы реновации в Москве за 3,5 месяца заключили договоры на приобретение машиномест в подземном паркинге с 40-процентной скидкой. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В постановлении, которое было принято правительством Москвы в августе, предполагается, что участники программы реновации могут приобретать машиноместа с 40-процентной скидкой. <…> Очень активно эта программа реализуется, на сегодняшний день уже подано 860 заявок, уже заключено 505 договоров", - сказал Загрутдинов, отвечая на уточняющий вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что участники программы реновации активно покупают парковочные места. "Если два жителя подали [заявку] на одно и то же место, то начинается аукцион, если только одна заявка, то приобретает тот, кто подал заявку. По истечению года выставляются эти места на открытые торги, потом любые желающие могут приобретать эти машиноместа", - уточнил Загрутдинов.

Жители домов, заселяемых по программе реновации, имеют приоритетное право на приобретение в собственность машиноместа в подземном паркинге со скидкой 40% от рыночной стоимости. Если в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на покупку места на него будет подано еще одно или несколько заявлений, покупатель определяется по итогам аукциона. Проведение оценки рыночной стоимости, публикацию перечня машиномест, подлежащих продаже, и заключение сделок осуществляет Московский фонд реновации, на сайте которого размещена база парковочных мест, которую должны регулярно актуализировать.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июля 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Так, в программу включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Для реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.