ЦБ предложил не продлевать льготную программу по ипотеке

"Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе "6,5%", мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо", - сказал она.

Набиуллина при этом отметила, что продление такой программы может негативно сказаться на рынке. "Широкомасштабное продление [льготной] ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья, и мы видим такого рода последствия", - отметила она.

В то же время, по словам главы ЦБ, после серьезного изменения параметров льготной ипотеки летом некоторые ожидали резкого падения выдач ипотеки, но этого не произошло. "Ипотека растет высокими темпами, на наш взгляд, по итогам года это может быть рост порядка 27%. Это выше, чем рост номинальных доходов населения, а этот рост должен быть соизмерим", - подчеркнула она.

О льготной ипотеке

Со 2 июля 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

Ранее льготная ипотека выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Эта программа была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее оформили более полумиллиона семей. Ипотечный кредит на льготных условиях можно было взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.