Число регионов, в которых ДОМ.РФ запустит единую ипотечную программу, увеличится до 10

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число пилотных субъектов РФ, в которых планируется запустить единую региональную ипотечную программу со сниженными ставками для отдельных категорий граждан, планируется увеличить до 10, сообщили во вторник ТАСС в ДОМ.РФ.

Ранее соглашения о таком сотрудничестве были подписаны с Ростовской, Архангельской и Белгородской областями.

"Льготная ипотека по единому стандарту ДОМ.РФ в этих трех регионах заработает в начале 2022 года. Активно прорабатывается порядок и механизм запуска единой программы в таких регионах, как Мурманская, Иркутская, Амурская области, Республики Алтай, Тыва, Карелия, Пермский край и других", - сказал руководитель направления "Методология и развитие" ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Он пояснил, что механизм реализации единой региональной ипотечной программы общий для всех регионов - отдельным категориям граждан предоставляют максимально выгодные условия по ипотеке. Это будет возможно за счет объединения действующих федеральных программ с поддержкой со стороны субъекта за счет регионального бюджета.

Сотрудничество с банками

Как добавили в ДОМ.РФ, наиболее активное участие в развитии единой региональной ипотечной программы принимает ВТБ - на Петербургском международном экономическом форуме в июне был подписан меморандум о сотрудничестве сторон для развития и повышения доступности ипотечного кредитования в России. Активно в поддержку предложенного механизма единой программы также включился Сбербанк.

"При поддержке крупнейших кредиторов, мы уверены, единая региональная ипотечная программа окажет позитивное влияние на улучшение жилищных условий многих граждан в субъектах России", - подчеркнул Овсянкин. Причем после запуска <...> в конкретном регионе подключиться к программе сможет любой заинтересованный банк.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников ранее предложил продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников и сообщил, что ВТБ совместно с ДОМ.РФ реализует такой принцип в рамках единой региональной программы со сниженными ставками.