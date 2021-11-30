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Два многоэтажных дома с деревянными конструкциями построят в Байкальске

В ближайшее время планируется провести масштабную реновацию в городе с помощью использования деревянного домостроения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Два многоэтажных дома с деревянными конструкциями для переселения из аварийного жилья построят в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на IV Международном форуме "Малоэтажная Россия -2021".

"Там (в Байкальске - прим. ТАСС) вместе с ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ будем строить два многоэтажных жилых дома под расселение аварийного жилья. Как раз деревянных [дома], из CLT-панелей, вместе, скорее всего, с нашими коллегами из АФК "Система" - Segezha Group", - сказал Стасишин.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что в Байкальске Иркутской области в ближайшее время планируется провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения, а Байкальск станет первым экогородом в России.

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РоссияИркутская область
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