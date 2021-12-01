"Умный кадастр" позволит внести в ЕГРН сведения почти о 17 млн объектов недвижимости

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Росреестр разработал и протестировал сервис "Умный кадастр", который с помощью предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа помогает наполнять единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) актуальными данными и вовлекать в оборот неиспользуемые объекты, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Внедрение сервиса позволит вовлечь в оборот дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения примерно о 17 млн объектов недвижимости.

"Новый цифровой сервис распознает контуры объектов недвижимости и проверяет их на предмет наличия сведений в ЕГРН и Государственном адресном реестре. "Умный кадастр" классифицирует выявленные объекты недвижимости и формирует различные датасеты (наборы данных), например, по категориям: отсутствующие в ЕГРН, расположенные в "зоне можно"/"зоне нельзя" (то есть пригодные или непригодные для вовлечения в оборот) и так далее", - говорится в сообщении.

Сервис развернут на базе Государственной единой облачной платформы (Гособлако) и протестирован в составе эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), который в 2021 году проводится в четырех пилотных регионах: Татарстане, Иркутской области, Пермском и Краснодарском краях.

Сейчас в ЕГРН отсутствует примерно 10% данных об объектах недвижимости, почти 46 млн объектов не имеют точных сведений о правообладателях, отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. "Без зарегистрированных прав люди не могут осуществлять юридически значимые действия со своей недвижимостью: например, продавать, передавать по наследству. Отсутствие данных в ЕГРН влечет за собой риски нарушения прав граждан, является причиной недополучения доходов региональных и местных бюджетов, из которых в том числе финансируется строительство социальных объектов", - пояснила она.

Сейчас процесс выявления неучтенных объектов проводится в "ручном режиме", тогда как "Умный кадастр" позволяет уйти от трудоемкого подворового обхода. "Сервис уже показал эффективность - скорость поиска таких объектов в пилотных регионах ЕИР в 2 тысячи раз превысила традиционные методы", - подчеркнула Мартынова.