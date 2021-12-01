Проект МФК с офисами и бассейнами у метро "Парк Победы" отправили на доработку

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду отправил на доработку проект многофункционального комплекса с офисами и апартаментами "ТПУ Парк Победы" у одноименного метро на западе Москвы.

"Сейчас с таким объемом комментариев давать положительное заключение Архсовета мы не будем, а дадим заключение, что работу в этом направлении нужно продолжить", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на прошедшем в удаленном режиме заседании Архсовета.

В частности, члены совета отметили, что пока проект выглядит противоречиво, вызывают вопросы открытые бассейны, кроме того, есть пожелания по обустройству качественной парковой зоны вокруг зданий.

Речь идет об общественном комплексе при метро, где все объекты будут доступны для горожан - фудкорты, моллы, бассейны, пояснил архитектор Тимур Башкаев, руководитель Архитектурного бюро Тимура Башкаева. На участке 4,2 га панируется построить гостиницу и апартаменты (единый комплекс), торговый центр, две офисные башни. Предельная высота застройки - 105 м. "Этот участок "Мосинжинвест", полученный по программе ТПУ. Конечно, название формально, но по всем документам он идет как программа ТПУ. Для меня это городской общественный центр при метро. Никаких функций специальных ТПУ в нем нет. Но в нем хорошая парковка и очень хорошая пешеходная связь - и с автобусами, и с метро", - сказал на совете Башкаев.

Как пояснили в Москомархитектуре, транспортная часть проекта реализуется в рамках технологической части "ТПУ Парка Победы" силами департамента строительства на противоположной стороне от площадки (проектировщик Мосинжпроект).

Строительство многофункционального комплекса в рамках транспортно-пересадочного узла "Парк Победы" планируется начать в конце 2022 года, срок сдачи - конец 2025 года. Заказчик - компания "Ташир", проектная организация - Архитектурное бюро Тимура Башкаева.