Минстрой внес в кабмин законопроект об обслуживании газового оборудования в домах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минстрой России внес в правительство поправки в законодательство, которыми предлагается возложить обязанность за обслуживание газового оборудования внутри домов и квартир на газораспределительные организации по договору с управляющими компаниями, сообщила в среду заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко.

"Безопасность внутриквартирного, внутридомового газового оборудования - соответствующие поправки Минстрой в правительство направил, и ожидаем рассмотрения на площадке аппарата правительства с последующим направлением в Государственную думу. Мы предусматриваем, что обслуживать внутридомовое, внутриквартирное оборудование будет газораспределительная организация, но по единому договору с управляющей организацией", - сказала Лещенко на сессии Национального жилищного конгресса.

По ее словам, именно такую конструкцию пока определил курирующий энергетику вице-премьер РФ Александр Новак. Однако представитель Минстроя не исключила, что механизм может поменяться по итогам дискуссии на площадке аппарата правительства.

Сегодня внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование разделено по зонам ответственности. Единой организации, которая отвечает за его безопасное использование, нет, пояснял ранее ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Сегодня это специализированные компании, с которыми на рыночных условиях заключаются договоры как собственниками, так и управляющими организациями. Если такую обязанность возложить на газораспределительные компании, то стоимость обслуживания будет включена в тариф, отмечал эксперт. По его словам, важно, чтобы монополизация не привела к ценам выше, чем в настоящее время обслуживание стоит на рынке.