Минстрой планирует пересмотреть нормативы потребления общедомовых ресурсов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минстрой России планирует изменить правила расчета нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов для общего имущества в многоквартирном доме, чтобы в том числе побудить собственников устанавливать приборы учета, сообщила в среду заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко.

"Важный проект для отрасли, граждан и органов власти - большие изменения в 306-е постановление, которое у нас устанавливает порядок расчета и утверждения нормативов потребления коммунальных услуг и коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества. Задача, которую нам поставило правительство, - сделать так, чтобы нормативы потребления были приближены к факту", - сказала Лещенко на сессии Национального жилищного конгресса.

Минстрой рассчитывает, что постановление будет принято до конца года, за следующий год регионы проведут необходимую работу, и новые нормативы начнут работать с 1 января 2023 года. По словам Лещенко, проект постановления позволит чаще применять метод аналогов, в частности вернется возможность устанавливать таким методом нормативы на содержание общего имущества. "На наш взгляд, это будет мотивировать собственников к учету, установке приборов и энергосбережению", - отметила она.

Согласно нынешним правилам, нормативы потребления общедомовых ресурсов высчитываются двумя способами - расчетным и аналоговым, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Если стоят два одинаковых дома и на одном из них есть приборы учета, то их показания будут применяться и к соседнему дому, и коммунальщики будут знать, какие объемы ресурсов они должны произвести и поставить. Это называется метод аналогов", - сказал он.

Как отметил Склянчук, долгое время от такого метода отказывались, чтобы побудить граждан устанавливать приборы учета на каждый дом и считать индивидуально. Сейчас, по словам эксперта, Минстрой продолжит это стимулировать, но у граждан будет выбор - если норматив будет выше фактического потребления, то они будут стремиться установить счетчики. Проблема в том, что это может быть чревато социальным недовольством, но задача балансировки выработки и потребления коммунальных ресурсов будет решена, заключил собеседник агентства.