Застройщики России за 10 месяцев возвели 7,2 тыс. многоквартирных домов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Застройщики РФ за 10 месяцев 2021 года возвели 7,2 тыс. многоквартирных домов, а население построило 307,7 тыс. жилых домов, следует из отчета Росстата.

"В январе-октябре 2021 года возведено 7,2 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 307,7 тыс. жилых домов. Всего построено 915,1 тыс. новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 40,8 млн кв. метров, или 56,2% от общего объема жилья, введенного в январе-октябре 2021 года", - говорится в отчете Росстат.

Отдельно в октябре 2021 года возведено 1,2 тыс. многоквартирных домов, население построило 43 тыс. жилых домов. Всего построено 121 тыс. новых квартир.

Объем ввода жилья за десять месяцев 2021 года вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 72,6 млн кв. м. Отдельно в октябре введено 9,8 млн кв. м, на 33,3% больше, чем в октябре 2020 года.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" в октябре 2021 года составил более 1 трлн рублей, а за 10 месяцев 2021 года - 8,2 трлн рублей.

По данным Росстата, средняя фактическая стоимость квадратного метра жилья во введенных в эксплуатацию домах в январе-сентябре 2021 года составила 47,9 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Наиболее высокая стоимость строительства за девять месяцев 2021 года наблюдалась в Чукотском автономном округе (189,1 тыс. рублей), Сахалинской области (89,3 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (81,4 тыс. рублей), Москве (78,6 тыс. рублей), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. рублей). "В 51 субъекте Российской Федерации эта стоимость ниже, чем в среднем по России, из них наиболее низкая - в Республике Дагестан (26,3 тыс. рублей), Астраханской области (27,7 тыс. рублей) и Ивановской области (29,6 тыс. рублей)", - подсчитали в Росстате.