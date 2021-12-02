"Известия": в России планируют использовать вторсырье в строительстве жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение ведомствам представить в правительство предложения по применению вторичных ресурсов и отходов от сноса старых домов и возведения новых в строительстве жилья. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

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По данным издания, Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) проработать вопрос об использовании в возведении нового жилья переработанных материалов из отходов от сноса старых домов и стройки новых. Предоставить свои предложения в правительство ведомствам необходимо к 15 декабря.

"Известиям" подтвердили данную информацию в аппарате вице-премьера. Там же изданию уточнили, что инициативу разрабатывают в рамках развития стратегии экономики замкнутого цикла. В Минприроды "Известиям" отметили, что действующие стандарты не позволяют использовать вторсырье для производства некоторых видов продукции, поэтому для начала необходимо утвердить перечень работ и товаров, к которым можно было бы применять подобные инициативы. Такой список может составить Минпромторг, куда "Известия" уже направили запрос.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в строительстве можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твердые коммунальные. Как он уточнил, в плитку могут добавлять пакеты, в резиновую крошку - обувь, а в утеплители для домов - шины.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.