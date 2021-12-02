Более 5 млрд рублей планируют направить на ремонт МКД в Ростовской области в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт в 2022 году планируется выполнить в почти 1,2 тыс. многоквартирных домов (МКД) в Ростовской области. Планируемые расходы превысят 5 млрд рублей, сообщил в четверг на пресс-конференции директор фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков.

"План ремонта следующего года - 1 180 МКД. Эта цифра не включает ремонт систем газоснабжения, - сказал директор фонда. - Прогнозируемый объем региональной программы следующего года - более 5 млрд рублей".

Как уточнил Крюков, в 2022 году в регионе планируют заменить 155 лифтов, отремонтировать кровли 341 дома, фасады - 364 домов, системы электроснабжения - 500, теплоснабжения - 312, холодного водоснабжения - 371 дома, водоотведения - 366 домов.

По итогам 2021 года, по словам директора фонда, в регионе капитальный ремонт будет проведен в 1,3 тыс. многоквартирных домов. Он добавил, что в плане текущего года также был капитальный ремонт систем газоснабжения в 700 домах, но сроки выполнения работ сдвинулись.